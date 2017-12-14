Более трех тысяч сирийцев вернулись в свои дома на восточном берегу Евфрата

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более 3 тысяч сирийцев вернулись за последние дни в освобожденные населенные пункты на восточном берегу Евфрата, сообщает в четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В освобожденные населенные пункты на восточном берегу реки Евфрат провинции Дейр-эз-Зор при содействии российского Центра примирения враждующих сторон за последние дни вернулись 3126 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Комитет по управлению восточными территориями Евфрата занимается встречей и обустройством жителей в населенных пунктах Эль-Сальхиях, Эль-Хульсения, Маррат, Хатла, Мрея, Мазлум, а также оказывает первую помощь.

В состав Комитета входят представители всех слоев населения, племен, лица, пользующиеся авторитетом в социальных, экономических и научных кругах, а также офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон Комитетом проведено 6 гуманитарных акций по доставке продуктов питания и питьевой воды в эти населенные пункты. Нуждающимся было роздано 4437 продуктовых наборов, состоящих из круп, мясных консервов, сахара, детского питания. Также доставлено 3,5 тонны питьевой воды", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские военные медики оказывают медпомощь всем вернувшимся в свои дома мирным жителям. Так, за последние дни на восточном берегу Евфрата медпомощь получили 311 семей, среди которых были 53 ребенка.

Кроме того, под руководством Комитета саперными подразделениями армии САР, прошедшими подготовку в филиалах российского противоминного центра, завершено разминирование населенного пункта Эль-Сальхиях. Подчеркивается, что наибольшее количество самодельных взрывных устройств было обнаружено около здания школы.

В этом же населенном пункте организовано восстановление хлебопекарни и мельницы. Уже в ближайшие дни жители восточного берега Евфрата будут обеспечены свежим хлебом.

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