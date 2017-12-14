Более трех тысяч сирийцев вернулись в свои дома на восточном берегу Евфрата

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более 3 тысяч сирийцев вернулись за последние дни в освобожденные населенные пункты на восточном берегу Евфрата, сообщает в четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Комитет по управлению восточными территориями Евфрата занимается встречей и обустройством жителей в населенных пунктах Эль-Сальхиях, Эль-Хульсения, Маррат, Хатла, Мрея, Мазлум, а также оказывает первую помощь.
В состав Комитета входят представители всех слоев населения, племен, лица, пользующиеся авторитетом в социальных, экономических и научных кругах, а также офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон.
"Совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон Комитетом проведено 6 гуманитарных акций по доставке продуктов питания и питьевой воды в эти населенные пункты. Нуждающимся было роздано 4437 продуктовых наборов, состоящих из круп, мясных консервов, сахара, детского питания. Также доставлено 3,5 тонны питьевой воды", — говорится в сообщении.
Кроме того, под руководством Комитета саперными подразделениями армии САР, прошедшими подготовку в филиалах российского противоминного центра, завершено разминирование населенного пункта Эль-Сальхиях. Подчеркивается, что наибольшее количество самодельных взрывных устройств было обнаружено около здания школы.
В этом же населенном пункте организовано восстановление хлебопекарни и мельницы. Уже в ближайшие дни жители восточного берега Евфрата будут обеспечены свежим хлебом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>