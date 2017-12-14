На въезде в Дамаск сирийские военные уничтожили машину со смертником

БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. Сирийские военные во взаимодействии со спецслужбами предотвратили теракт на западном въезде в Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, оперативная работа спецслужб позволила выявить готовящийся теракт, благодаря чему силовики вовремя блокировали и уничтожили автомобиль без номеров, начиненный взрывчаткой. За рулем машины находился смертник.

Операция проходила на трассе Мутахаллик рядом с мостом "Аль-Лиуан".

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