Бомбардировщики Су-34 вернулись в Хабаровский край из Сирии

Экипажи бомбардировщиков Су-34 вернулись на аэродром постоянного базирования в Хабаровском крае. 14 декабря 2017

Экипажи бомбардировщиков Су-34 вернулись на аэродром постоянного базирования в Хабаровском крае. 14 декабря 2017

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 вернулись в Хабаровский край из Сирии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Су-34 прибыли на аэродром постоянного базирования после перелета с базы Хмеймим. Отмечается, что экипажи успешно выполнили задачи в Сирии.

В торжественной встрече участвовали командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, представители детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военных.

Ранее МиГ-29СМТ вернулись из Сирии в Астраханскую область, а военно-транспортный самолет Ан-72 — в Саратовскую. Кроме того, участвовавшие в операции против террористов Ту-22М3 прибыли на аэродромы дислокации в Мурманской, Иркутской и Калужской областях.

На этой неделе Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на базе Хмеймим, президент заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки.

За время операции самолеты ВКС совершили более шести тысяч вылетов, а вертолеты — свыше семи тысяч. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

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