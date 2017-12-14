Китай пообещал прилагать усилия для урегулирования конфликта в Сирии

ПЕКИН, 14 дек — РИА Новости. Китай будет продолжать прилагать усилия для урегулирования сирийского конфликта, заявила в четверг заместитель директора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Цзян Янь.

"Как постоянный член Совбеза ООН Китай заинтересован в мире, стабильности и развитии Ближнего Востока. Готовы продолжать прилагать свои активные усилия к скорейшему урегулированию сирийского вопроса", — сказала Цзян Янь на встрече с российскими журналистами.

По её словам, российская сторона "сыграла крайне важную роль для урегулирования сирийского вопроса, китайская сторона это очень ценит".

"Как Китай, так и Россия поддерживают позитивную роль астанинского процесса по Сирии для прекращения огня и насилия на всей территории Сирии. Мы также приветствуем межсирийские женевские переговоры под эгидой ООН", — подчеркнула она.

МИД Казахстана сообщил, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. Ранее сообщалось, что среди стран, которые также могут войти в число наблюдателей в астанинском процессе, — Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан.

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