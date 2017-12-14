Операция ВКС в Сирии во многом достигла своей цели, считает Песков

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели, созрели условия для выхода на политическое урегулирование в арабской республике, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта операция, которая длилась несколько лет, она действительно во многом достигла своей цели, территория Сирии была освобождена от террористов, и созрели все условия для выхода на политическое урегулирование",- сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

В контексте состоявшегося визита в Сирию президента РФ Владимира Путина Песков отметил, что операция ВКС была своего рода подготовкой к этому визиту.

Песков добавил, что Путин во многом лично руководил операцией ВКС в Сирии. "Президент — верховный главнокомандующий, поэтому естественно, что когда осуществляется трансграничная операция, зарубежная операция ВКС, то верховный главнокомандующий во многом осуществляет руководство", — сказал он.