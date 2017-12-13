В российском МИД рассказали о подготовке конгресса нацдиалога в Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вопрос о составе участников конгресса национального диалога Сирии в настоящее время прорабатывается с различными заинтересованными сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается получения, у меня нет точной информации. Но нет причин не доверять этому заявлению главы МИД Турции", — сказала российский дипломат.
С инициативой проведения конгресса национального диалога ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что конгресс пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале.
Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
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