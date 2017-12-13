В российском МИД рассказали о подготовке конгресса нацдиалога в Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вопрос о составе участников конгресса национального диалога Сирии в настоящее время прорабатывается с различными заинтересованными сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналист попросила прокомментировать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, что он передал российской стороне список курдских группировок, против участия которых в конгрессе национального диалога Сирии Анкара не будет возражать.

"Что касается получения, у меня нет точной информации. Но нет причин не доверять этому заявлению главы МИД Турции", — сказала российский дипломат.

Захарова отметила, что подготовка к конгрессу нацдиалога в Сочи идет очень активно. "Вопрос участников сейчас прорабатывается с различными заинтересованными сторонами", — добавила она.

С инициативой проведения конгресса национального диалога ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что конгресс пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале.

Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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