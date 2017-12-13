Сирийская оппозиция рассчитывает обсудить с де Мистурой вопрос выборов

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Делегация Объединенной оппозиции САР рассчитывает в среду продолжить со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой обсуждение по вопросам конституции и выборов, заявил журналистам официальный представитель делегации Объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Мы надеемся, что сегодня продолжатся серьезные обсуждения по вопросам, о которых мы говорили вчера", — сказал аль-Ариди.

Он напомнил, что накануне в ходе встречи с де Мистурой обсуждались вопросы процедуры выборов и подготовки конституции в рамках политического перехода.

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