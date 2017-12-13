США вошли в Сирию без приглашения Дамаска и мандата ООН, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США вошли в Сирию без приглашения правительства этой страны и мандата ООН, их нынешние заявления о намерении "задержаться" вселяют тревогу, Вашингтон не отказался от идеи смены правительства в Дамаске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США вошли в Сирию без приглашения законного правительства этой страны, не имея никакого мандата СБ ООН, который мог бы легитимизировать эти действия. Нынешние заявления о намерении "задержаться" вселяют в нас большую тревогу. Мы считаем, что Вашингтон не отказался от идеи смены правительства в Дамаске", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.