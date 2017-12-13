Трамп хочет "примазаться" к чужой славе в Сирии, заявила Матвиенко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, приписывая Вашингтону успехи в борьбе с терроризмом в Сирии, пытается "примазаться" к славе России, заслугой которой является победа над террористической группировкой ИГ* в САР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Просто даже как-то стыдно это комментировать. Мы знаем, кто добился победы. И мир знает, кто добился победы. Но если кто-то хочет примазаться к чужой славе, это тоже видно", — сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что с таким же успехом американцы могут гордиться и другими своими "победами" в регионе.

"Наверное, США хвастают и тем, что Ирак почти разрушен, что Ливия исчезла с карты, тем, что эти страны ввергнуты в постоянное противостояние, в гражданскую войну. Помним, каких успехов добилась в Мосуле группировка США и других государств", — заявила Матвиенко.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны.

Россия проводила операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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