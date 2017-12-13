Трамп хочет "примазаться" к чужой славе в Сирии, заявила Матвиенко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, приписывая Вашингтону успехи в борьбе с терроризмом в Сирии, пытается "примазаться" к славе России, заслугой которой является победа над террористической группировкой ИГ* в САР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.
"Просто даже как-то стыдно это комментировать. Мы знаем, кто добился победы. И мир знает, кто добился победы. Но если кто-то хочет примазаться к чужой славе, это тоже видно", — сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что с таким же успехом американцы могут гордиться и другими своими "победами" в регионе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>