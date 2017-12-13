Сохранение военного присутствия в Сирии законно, заявили в МИД России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные в случае необходимости будут пресекать действия террористов в Сирии, присутствие России в САР законно, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с приказом, отданным президентом России 11 декабря в ходе посещения авиабазы Хмеймим, начался вывод значительной части группировки на родину, к местам постоянной дислокации. Вместе с тем наши военные сохраняют свое присутствие на сирийской земле и готовы в случае необходимости пресекать попытки террористического подполья перегруппироваться или восполнить свои потери в людской силе, в вооружениях", — заявила Захарова в ходе брифинга.

"Хотелось бы подчеркнуть, что это присутствие носит законный характер и опирается на соглашения, которые были заключены между Россией и Сирией в полном соответствии с международным правом", — отметила она.

Одиннадцатого декабря Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.