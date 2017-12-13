Россия спасла Сирию от дробления на несколько государств, заявил депутат

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия сохранила целостность Сирии, спасла страну от появления на ее территории государств с марионеточными режимами, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Россия сохранила целостность Сирии, спасла от создания на ее территории нескольких многогосударственных образований с марионеточными режимами. Принципиально важной является позиция России, касающаяся того, что судьбу Сирии должны решать не американский президент, не европейские лидеры, не правители ближневосточных монархий, какими бы демократическими они себе ни казались — судьбу Сирии должен решить сирийский народ", — заявил Красов в среду на заседании Госдумы.

Депутат также отметил дипломатические успехи РФ в обеспечении гражданского перемирия и введении зон деэскалации. По словам Красова, уничтожив террористическую группировку "Исламское государство"*, Россия выполнила не только свой, но и международный долг.

Как добавил депутат, теперь новой задачей является запуск политического процесса под эгидой ООН. При этом, помимо восстановления гражданского мира, потребуется восстановление культурных и религиозных связей, заявил законодатель.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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