АСТРАХАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Самолеты МиГ-29СМТ вернулись в Астраханскую область из Сирии, где успешно справились со своими задачами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

"Экипажи истребителей МиГ-29СМТ вернулись на аэродром постоянной дислокации в Астраханской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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