В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два нарушения в провинциях: Алеппо – одно, Хомс – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тайбет-Эль-Имам провинции Хама. Местному населению выданы продукты питания, общий вес – 1,9 тонны. По информации из бюллетеня, всего проведено 1702 гуманитарных акций, общий вес груза – 2343,7 тонны.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов не изменилось — 2305.

При этом продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.