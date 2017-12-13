В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тайбет-Эль-Имам провинции Хама. Местному населению выданы продукты питания, общий вес – 1,9 тонны. По информации из бюллетеня, всего проведено 1702 гуманитарных акций, общий вес груза – 2343,7 тонны.
При этом продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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