Атаковавшие террористов в Сирии Ту-22МЗ вернулись в Мурманскую область

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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