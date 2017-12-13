США продолжат работать с Россией по Сирии в тех областях, где это возможно

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. США продолжат сотрудничать с РФ в Сирии, там, где это возможно, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете.

"Мы призываем Россию, чтобы она подействовала на режим (президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы) сесть за стол переговоров в Женеве. Мы должны сделать все возможное, чтобы все стороны продолжали присутствовать за столом переговоров. Мы будем продолжать работать с РФ в областях, где мы можем в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии", — сказал он.