Эксперт: вывод российских войск в целом не повлияет на ситуацию в Сирии

ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о начале вывода российских войск из Сирии значительным образом не изменит ситуацию в арабской республике ни с дипломатической, ни с военной точек зрения, заявил РИА Новости преподаватель Джорджтаунского университета, специальный советник Института мира Соединенных Штатов Америки (USIP) и старший сотрудник по проекту ближневосточной демократии (POMED) Даниэл Брумберг.

"У оппозиции сейчас слабая переговорная позиция. Выживание (президента САР Башара) Асада зависит от внешних сил. Оппозиция считает, что Асаду нет места в переговорном урегулировании сирийского вопроса. Сам Асад, Россия и Иран считают наоборот. И почему бы им так не считать? Их позиции как раз очень сильны. Поэтому объявление о выводе войск на самом деле не меняет ни одной переменной в этом уравнении", — сказал собеседник агентства.

Эксперт признал, что терроризм в Сирии уже почти полностью побежден, и это, наряду с удержанием власти действующим сирийским президентом, является большой победой России. Однако, по мнению политолога, полного вывода войск не произойдет.

"Россия будет удерживать в (Сирийской) Арабской Республике свои военные базы и достаточное военное присутствие для того, чтоб продолжать оказывать влияние на ситуацию", — сказал он.

Профессор Брумберг также подчеркнул, что, по его мнению, российский президент "не хочет продолжать быть вовлеченным в военные действия в стране на том же уровне". Решением о выводе войск Россия "закрепляет свои успехи, так как победа уже почти одержана".

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