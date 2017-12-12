Доставка гумпомощи в Сирию задерживается из-за США, заявили в Минобороны

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. США пока не ответили по обеспечению безопасности доставки гумпомощи в сирийский Эт-Танф, задерживается решение по помощи лагерю беженцев Эр-Рукбан, сообщил во время брифинга глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, совместная работа Центра по примирению враждующих сторон и ООН с другими заинтересованными сторонами по организации гуманитарной помощи людям, находящимся в лагере беженцев Эр-Рукбан, продолжается.

"До настоящего времени официальный ответ на вопрос обеспечения безопасности доставки гуманитарной помощи от представителей группировки США в Эт-Танфе ООН не получен. Это задерживает принятие решения всеми заинтересованными сторонами о направлении гуманитарных грузов в лагерь беженцев Эр-Рукбан", — сказал он.

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