Эксперт назвал приказ о выводе российских войск из САР посланием для Запада

ДУБАЙ, 12 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Приказ президента России Владимира Путина о выводе войск из Сирии говорит об успешном выполнении задач в этой стране, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" Шади Абдель Вахаб.

Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

"Вывод российских войск из Сирии можно оценить как успешное завершение их миссии в этой стране и достижение Россией ее целей, ведь только благодаря России режиму президента Башара Асада удалось устоять, и был предотвращен распад страны и коллапс ее политической системы", — сказал Абдель Вахаб РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, этим шагом президент России хотел направить послание разным силам: Западу, странам региона и российскому обществу.

"Для Запада это послание, что их прогнозы по поводу провала политики России в Сирии и невозможности справиться с задачами там из-за экономических проблем, превращения Сирии для Москвы во второй Афганистан провалились. Для стран региона послание заключается в том, что Россия не откажется от влияния и поддержки традиционных союзников в регионе; а для российского общества — подтверждение, что Россия может защищать свои интересы", — отметил эксперт.

При этом, по словам Абдель Вахаба, понятно, что вывод российских войск из Сирии будет лишь частичным, потому что на территории страны сохраняются две российские военные базы, которые призваны обеспечивать интересы в России в Сирии в долгосрочном плане.

Как полагает эксперт, теперь Москве необходимо справиться с двумя основными вызовами, связанными с Сирией: обеспечить проведение мирных переговоров по Сирии в Женеве и ограничить влияние Ирана в этой стране.

"Успех России в Сирии уменьшил влияние Ирана, поэтому в будущем между ними могут возникнуть трения из-за Сирии", — добавил политолог.

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