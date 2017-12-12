Ирак надеется получить приглашение на переговоры по Сирии в Астане

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ирак рассчитывает получить от Москвы приглашение на переговоры по Сирии в Астане, помощь Багдада будет хорошим поводом для запуска политического процесса в САР, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

"Мы считаем, что Ирак должен присутствовать на переговорах, которые будут проходить в Астане в будущем, потому что наше мнение очень важно для того, чтобы установился мир на территории Сирии и Ирака", — сказал посол на встрече с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

Хайдар Мансур Хади Аль-Азари добавил, что, будучи послом Ирака, хотел бы обратиться через Косачева к руководству России, чтобы Москва подготовила приглашение для Ирака присутствовать на астанинском процессе. "Я думаю, что наша помощь понадобится и послужит хорошим поводом, чтобы этот процесс запускался и очень успешно", — отметил дипломат.

Посол Ирака отметил, что для Багдада очень важно, что в Сирии в ближайшее время начнется политический процесс.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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