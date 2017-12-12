Минобороны опубликовало видео встречи вернувшихся из Сирии военных

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ опубликовал видео встречи в Махачкале вернувшихся из Сирии военных полицейских.

Сообщалось, что вернувшийся из Сирии батальон военной полиции российского Южного военного округа (ЮВО) прибыл в пункт постоянной дислокации.

Подразделения российской военной полиции были направлены в Сирию в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации. Военные полицейские выставили 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению граждан и экономической деятельности. Отмечается, что всего подразделения военной полиции сопроводили около 1,7 тысячи гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами.

Военных полицейских на родной земле встречали руководящий состав Минобороны РФ, ЮВО, руководство республики, сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

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