Минобороны опубликовало видео встречи вернувшихся из Сирии военных

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ опубликовал видео встречи в Махачкале вернувшихся из Сирии военных полицейских.
Подразделения российской военной полиции были направлены в Сирию в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации. Военные полицейские выставили 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению граждан и экономической деятельности. Отмечается, что всего подразделения военной полиции сопроводили около 1,7 тысячи гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
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