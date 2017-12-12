Песков ответил на вопрос о возможности контрнаступления ИГ* в Сирии

ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ИГ В СИРИИ, КАК ЭТО БЫЛО С ПАЛЬМИРОЙ: СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС ОТЛИЧАЕТСЯ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ

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