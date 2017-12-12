Лаврентьев: Асад должен получить возможность участвовать в выборах в Сирии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев считает, что президенту Сирии Башару Асаду необходимо дать возможность участвовать в президентских выборах, передает агентство Блумберг.

"Я не вижу причин, согласно которым он не должен или не будет баллотироваться еще на один президентский срок. Это полностью его дело", — приводит агентство слова Лаврентьева.

Лаврентьев назвал упрощенным подходом заявления Запада по финансированию восстановительных работ в Сирии, на которые, по оценкам Международного валютного фонда, требуется около 200 миллиардов долларов.

"Это упрощенный подход, когда некоторые западные страны заявляют, что они выделят средства только в том случае, если увидят, что к власти приходит оппозиция и их интересы полностью учитываются", — добавил Лаврентьев.

"Есть Россия, Иран, Китай, Индия и многие другие страны", — заявил он, добавив, что в восстановлении страны могут участвовать также сирийские компании.

Ранее издание New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что администрация США готова согласиться на то, чтобы Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году. Как пишет издание, решение полностью меняет "повторяемое заявление США, что Асад должен уйти с поста в рамках мирного процесса". Решение США отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада".

Россия не раз заявляла, что судьбу Асада должен решать только сирийский народ.

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