Ту-22М3, наносившие удары в Сирии, вылетели в пункты постоянной дислокации

АЭРОДРОМ МОЗДОК (РСО-Алания), 12 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по позициям группировки "Исламское государство"* в Сирии, вылетели с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ранее в Махачкалу вернулся батальон военной полиции.

Накануне президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Всего будут выведены 23 самолета и два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь. Авиабаза в Хмеймиме, а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе продолжат функционировать на постоянной основе.

За время участия в операции самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил выполнили более 14 тысяч вылетов, уничтожив порядка 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Кроме того, Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>