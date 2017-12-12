Ту-22М3, наносившие удары в Сирии, вылетели в пункты постоянной дислокации

АЭРОДРОМ МОЗДОК (РСО-Алания), 12 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по позициям группировки "Исламское государство"* в Сирии, вылетели с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Ранее в Махачкалу вернулся батальон военной полиции.
Накануне президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Всего будут выведены 23 самолета и два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь. Авиабаза в Хмеймиме, а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе продолжат функционировать на постоянной основе.
Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Кроме того, Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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