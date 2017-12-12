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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт назвал слухами статью о готовности США "терпеть" Асада до 2021 года

11:2312.12.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сообщения о якобы готовности администрации США согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался на посту до 2021 года, являются слухами, Белый дом мог бы пойти на такой шаг, но конгресс не позволит, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السورية
СМИ: США готовы согласиться на президентство Асада до выборов 2021 года
Ранее издание New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что администрация США готова согласиться на то, чтобы Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году. Как пишет издание, решение полностью меняет "повторяемое заявление США, что Асад должен уйти с поста в рамках мирного процесса". Решение США отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада".

Тем не менее, издание не приводит подтверждающих цитат или ссылок на внутренние документы США, и излагает общедоступную информацию.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Как заявил РИА Новости Батюк, если говорить о возможной реакции США, то возникает очень сложный вопрос: о каких именно США идет речь? По его словам, администрация Белого дома – это одно, конгресс — совсем другое, американские медиа и общественное мнение – третье. Эксперт отметил, что в этих условиях очень сложно говорить об общей реакции Соединенных Штатов Америки.

"Администрация вполне может быть готова на эту сделку, но если она на нее пойдет, то ее немедленно заклеймят как "платных агентов (президента РФ Владимира — ред.) Путина" со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Батюка, администрации США вообще очень сложно проводить какую бы то ни было последовательную политику в отношении чего-либо, будь это Асад, Северная Корея, или еще что-нибудь.

"Да (конгресс может заклеймить решение – ред.). Это может вызвать очень неоднозначную реакцию в самих США, это может заставить администрацию быстро пересмотреть, так сказать, переобуться на ходу. Такие примеры уже есть, их довольно много. Поэтому я бы не стал уделять внимания всем этим слухам, которые сейчас крутятся вокруг нынешней американской администрации", — добавил эксперт.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ*. В последние дни ситуация в Сирии и вопрос об окончании операции против ИГ* стали предметом заочной полемики военных России и США. После заявлений Минобороны РФ о победе над ИГ* в Сирии представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил, что американская сторона не согласна с российской оценкой о том, что группировка ИГ* в САР разгромлена.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Путин на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.Владимир Путин и Сергей Суровикин на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.Владимир Путин фотографируется с российскими военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНесмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад (справа) во время общения с военнослужащими авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
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