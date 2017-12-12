Эксперт назвал слухами статью о готовности США "терпеть" Асада до 2021 года

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сообщения о якобы готовности администрации США согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался на посту до 2021 года, являются слухами, Белый дом мог бы пойти на такой шаг, но конгресс не позволит, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее издание New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что администрация США готова согласиться на то, чтобы Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году. Как пишет издание, решение полностью меняет "повторяемое заявление США, что Асад должен уйти с поста в рамках мирного процесса". Решение США отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада".

Тем не менее, издание не приводит подтверждающих цитат или ссылок на внутренние документы США, и излагает общедоступную информацию.

Как заявил РИА Новости Батюк, если говорить о возможной реакции США, то возникает очень сложный вопрос: о каких именно США идет речь? По его словам, администрация Белого дома – это одно, конгресс — совсем другое, американские медиа и общественное мнение – третье. Эксперт отметил, что в этих условиях очень сложно говорить об общей реакции Соединенных Штатов Америки.

"Администрация вполне может быть готова на эту сделку, но если она на нее пойдет, то ее немедленно заклеймят как "платных агентов (президента РФ Владимира — ред.) Путина" со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Батюка, администрации США вообще очень сложно проводить какую бы то ни было последовательную политику в отношении чего-либо, будь это Асад, Северная Корея, или еще что-нибудь.

"Да (конгресс может заклеймить решение – ред.). Это может вызвать очень неоднозначную реакцию в самих США, это может заставить администрацию быстро пересмотреть, так сказать, переобуться на ходу. Такие примеры уже есть, их довольно много. Поэтому я бы не стал уделять внимания всем этим слухам, которые сейчас крутятся вокруг нынешней американской администрации", — добавил эксперт.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ*. В последние дни ситуация в Сирии и вопрос об окончании операции против ИГ* стали предметом заочной полемики военных России и США. После заявлений Минобороны РФ о победе над ИГ* в Сирии представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил, что американская сторона не согласна с российской оценкой о том, что группировка ИГ* в САР разгромлена.