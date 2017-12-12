Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ во вторник.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо – два; Латакия – одно; Хомс – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего было проведено 1701 гуманитарная акция, общий вес гуманитарной помощи составил 2341,8 тонны.

В течение суток военные врачи помогли 10 местным жителям. Всего помощь была оказана 66681 жителю.

"Обеспечена безопасность прохождения двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Эт-Тайиба и Эль-Джизе провинции Деръа, доставка продовольствия и хозяйственных принадлежностей, общий вес груза – 180 тонн", — говорится в бюллетене.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2305.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", — отмечает Минобороны.