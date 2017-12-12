Пушков прокомментировал вывод войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил решение президента России Владимира Путина вывести войска из Сирии с заявлением американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Заявление Путина в Сирии и заявления Трампа об Иерусалиме: первое работает на мир, второе — на разжигание конфликта. Контраст очевиден всему миру", — написал Пушков в Twitter.

Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу группировки войск из САР. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.