"Защищали и будем защищать": Кадыров гордится вкладом Чечни в разгром ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров гордится тем, что военнослужащие из Чечни участвовали в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

В понедельник президент РФ Владимир Путин, находясь в Сирии, отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из САР в связи с завершением операции против группировки "Исламское государство"*(ИГ).

"Мы горды тем, что наши ребята участвовали в этом процессе, они были востребованы на сирийской земле. Мы не подвели Ахмата-Хаджи Кадырова, мы, как обещали, защищали и будем защищать наше государство и регион", — заявил Кадыров, выступая на международном форуме, посвященном 15-летию съезда народов Чечни.

Он напомнил, что международные террористы хотели через Чечню развалить Россию. "После нас была Южная Осетия, Украина, затем Сирия, и все это продолжение тех событий, которые начинались в 90-х годах", — отметил Кадыров.

По его словам, его отцу "предлагали отказаться от любых политических процессов, включая выборы и определение статуса Чечни". "Однако он заявил, что не сделает ни единого шага, не посоветовавшись с народом, и был готов принять любое его решение. Впереди было много трудных и трагических дней, но именно съезд (в 2002 году – ред.) и референдум проложили дорогу к миру, процветанию и полному разгрому терроризма в Чечне и позволили превратить республику в быстроразвивающийся регион России", — отметил Кадыров.

"Сегодня опыт развития Чечни может быть востребован в странах, где длительное время ведутся военные действия, но в достижении там мира не заинтересованы США и западные союзники, разрушившие государства, уничтожающие целые народы", — добавил Кадыров.

На съезде народов Чечни в 2002 году было принято решение о необходимости проведения референдума по принятию конституции Чечни, которая определила развитие республики в составе РФ. В марте 2003 года в Чечне по инициативе Ахмата-Хаджи Кадыров состоялся всенародный референдум, на котором подавляющая часть населения республики проголосовала за развитие в составе РФ. Тогда же была принята и конституция Чеченской республики, после чего начались процессы восстановления всех ветвей власти республики. Избранный президентом Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта 9 мая 2004 года.