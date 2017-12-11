В Пентагоне назвали количество боевиков ИГ*, находящихся в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Число боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке продолжает сокращаться, заявил журналистам представитель Пентагона Роб Мэннинг.

По его словам, в этих двух странах осталось уже "меньше 3 тыс боевиков".

"Осталось еще доделать работу, чтобы добиться того, чтобы ИГ* не смогло восстановить позиции и безопасные убежища", — сказал он в ответ на вопрос, можно ли сказать, что ИГ* нанесено полное поражение в Ираке и Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.