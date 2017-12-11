Глава Совета сирийских племен готов принять участие в конгрессе в Сочи

ЖЕНЕВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Совета сирийских племен Салем аль-Муслит готов принять участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, если получит приглашение на встречу.

"Я являюсь главой Совета сирийских племен. Если я получу приглашение (на конгресс в Сочи — ред.), я приеду с делегацией, представляющей сирийские племена", — сказал он РИА Новости.

Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что предложенный президентом РФ Владимиром Путиным конгресс нацдиалога Сирии пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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