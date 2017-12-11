Кадыров отметил вклад жителей Чечни в победу над ИГ* в Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал исключительно весомым вклад жителей республики в победу над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии.

В понедельник утром президент РФ Владимир Путин побывал на авиабазе Хмеймим и объявил о выводе значительной части российского контингента из САР.

"Россия ждет своих героев из Сирии! Наши подразделения триумфально возвращаются домой!.. Можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем (Путиным) политическим и военным мерам, удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя", — написал Кадыров в Instagram.

Он отметил, что, оказав помощь президенту Сирии Башару Асаду, Владимир Путин преподнес "наглядный урок недругам, доказав на деле, что никогда не бросает друзей не только в России, но и далеко за ее пределами".

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 11 2017 в 6:44 PST

"Мы с гордостью говорим, что исключительно весомый вклад в проведение операции против Иблисского государства* (ИГ* — ред.) и спасение сирийского народа внесли военнослужащие – жители Чеченской республики. На самых трудных и ответственных участках они с честью несли высокое звание воина Российской армии. Ни один из этих парней не отступил, не дрогнул, не преступил приказ!" — подчеркнул глава Чечни.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.