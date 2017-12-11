В Сирии считают, что "Женева" должна быть заменена Конгрессом в Сочи

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Межсирийские переговоры в Женеве показали свою нежизнеспособность и должны быть заменены конгрессом национального диалога, который организует в Сочи Россия, заявил РИА Новости заведующий международным отделом Сирийской социально-национальной партии (ССНП) Хасан Сакр.

"Мы думаем, что женевский процесс не является больше жизнеспособной платформой и должен стартовать другой процесс политического примирения. Мы считаем Сочи нормальным замещением Женевы, а его организатора — РФ более приемлемым для всех сторон", — сказал собеседник агентства.

Представитель ССНП также добавил, что участие российских военных в борьбе против террористов в Сирии оказалось заметным достижением с точки зрения региональной стабильности.

Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что предложенный президентом РФ Владимиром Путиным конгресс нацдиалога Сирии пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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