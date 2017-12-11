Конфликт в Сирии не завершен, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Конфликт в Сирии по-прежнему продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

"Конфликт в Сирии по-прежнему продолжается, даже если некоторые хотели бы утверждать, что он закончился. Мы очень хорошо знаем, что на местах все еще продолжаются боестолкновения, все еще подвергаются нападениям гражданские лица", — сказала Могерини журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД 28 стран-членов ЕС.

По словам Могерини, утверждения о том, что война в Сирии окончена и положение в стране может вернуться к нормальному, "к сожалению, не имеют основания".

"Мы хотели бы, чтобы это стало реальностью в ближайшие месяцы, и готовы поддержать любое позитивное развитие — как в зонах деэскалации, так и на политических переговорах — конкретными действиями", — указала глава европейкой дипломатии.

Он подчеркнула, что ЕС будет готов инвестировать в восстановление Сирии только после достижения в Женеве под эгидой ООН договоренности об урегулировании конфликта.

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