Лаврентьев подтвердил даты проведения переговоров по Сирии в Астане

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев подтвердил проведение переговоров по Сирии в Астане 21-22 декабря.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.
"21 — 22-го", — сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом, по его словам, даты проведения Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован в Сочи, пока не определены.
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