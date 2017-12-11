Лаврентьев подтвердил даты проведения переговоров по Сирии в Астане

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев подтвердил проведение переговоров по Сирии в Астане 21-22 декабря.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.

"21 — 22-го", — сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, по его словам, даты проведения Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован в Сочи, пока не определены.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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