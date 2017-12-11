В ОДКБ отреагировали на решение Путина о выводе войск из Сирии

Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина начать вывод значительной части российского воинского контингента из Сирии говорит о том, что Россия выполнила все поставленные задачи в этой стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов.

В объединении подтвердили поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии и выступили "за скорейшую ликвидацию террористической угрозы и прекращение внутреннего вооруженного конфликта в этой стране политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без предварительных условий и внешнего вмешательства". В секретариате организации отметили "решающий вклад" РФ в ликвидацию очагов международного терроризма, что "создало условия для прекращения гражданской войны и достижения долгосрочного политического урегулирования в САР".

"ОДКБ не является стороной, участвующей в операции в Сирии. Вместе с тем мы исходим из того, что решение президента Российской Федерации Путина о выводе российских войск было продуманным и говорит о том, что группировка войск РФ выполнила все поставленные задачи в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнул Зайнетдинов.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии. Он заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных — в Тартусе и Хмеймиме. Путин прибыл в Хмеймим в понедельник утром. Его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>