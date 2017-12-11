В коалиции США заявили, что продолжают наносить удары по ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заявляют, что в минувшие выходные продолжали наносить удары по террористам в Сирии.

В минувший четверг начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ выполнили задачу по разгрому ИГ* в Сирии. По его словам, за последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат. При этом он допустил, что диверсанты ИГ* еще могут оставаться в Сирии, их уничтожат правительственные войска. В понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ*.

По данным коалиции, в субботу авиация союзников нанесла три удара в районах населенных пунктов Абу-Кемаль и Аль-Шададди. Целью стали два тактических подразделения ИГ*, автомобиль, линия связи и минометный расчет.

В воскресенье коалиция нанесли восемь ударов в районе Абу-Кемаля, целью которых стали восемь тактических подразделений ИГ*, автомобиль, миномет, две огневые позиции и штаб боевиков.

В последние дни ситуация в Сирии, а именно вопрос об окончании операции против ИГ* там, стала предметом заочной полемики военных России и США.

После заявлений минобороны РФ о победе над ИГ* в Сирии представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что американская сторона не согласна с российской оценкой о том, что группировка ИГ* в республике разгромлена.

В ответ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал такие заявления Пентагона "искусственным предлогом и поводом для оправдания незаконного оставления американских войск в Сирийской республике".

Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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