Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

КАИР, 11 дек – РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в Сирии и Ливии и согласны с тем, что вопросы там должны быть урегулированы политическим путем, заявил египетский лидер.

"Среди вопросов, которые мы обсудили, – ситуация в Сирии и Ливии, и мы сделали акцент на том, что эти вопросы должны урегулироваться мирным политическим путем", — заявил ас-Сиси по итогам встречи с Путиным в Каире.

Он также отметил совпадение позиций с РФ по Сирии, которая заключается в необходимости расширить в САР зоны деэскалации, чтобы создать условия для продолжения мирного переговорного процесса между всеми конфессиями и группами в этой стране.

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