Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 21-22 декабря

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

АЛМА-АТА, 11 дек — РИА Новости. Восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Очередная международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 21-22 декабря", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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