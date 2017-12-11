НАТО считает решение о выводе войск делом сирийских и российских властей

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО считает решение о выводе группировки ВКС РФ из Сирии делом сирийских и российских властей, заявил РИА Новости представитель альянса.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Это дело России и Сирии, просим обратиться к их властям", — заявил представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным, в ответ на просьбу прокомментировать решение о выводе войск.

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