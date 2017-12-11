Военный эксперт: Россия оставит в Сирии до 12 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия может оставить в Сирии четыре-шесть истребителей и столько же вертолетов, чтобы решать "внезапно возникающие задачи", а основная группировка будет выведена за считанные дни, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

В понедельник Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российских войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение запрещенной группировке "Исламское государство" *, хотя угроза терроризма, в целом, еще очень высока.

"Необходимо иметь некую авиационную группу, которая будет выполнять текущие, внезапно возникающие задачи. На момент завершения операции у нас там было порядка 36 ударных самолетов. Я думаю, там могут оставить четыре-шесть ударных самолетов и примерно столько же вертолетов. Их в разные времена было 12-16", — заявил Мураховский РИА Новости в понедельник.

По его словам, в Сирии надолго останутся "неотъемлемые части авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения (МТО) на военно-морской базе в Тартусе". Среди них – подразделения охраны и обороны авиабазы и пункта МТО.

Кроме того, останутся система противовоздушной обороны (зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"), российский центр по примирению сторон и командный штаб группировки, отметил эксперт.

Также для контроля режима прекращения огня в зонах деэскалации может остаться батальон военной полиции — "по крайней мере, на тот период, пока будет начинаться и продолжаться политический процесс формирования нового руководства Сирии".

Возвращение российских войск в постоянные места дислокации, считает собеседник агентства, займет несколько суток. "Понятно, что авиация перелетит "своим ходом", а авиационно-технические подразделения перелетят на военно-транспортных самолетах", — отметил он.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.