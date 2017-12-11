МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия может оставить в Сирии четыре-шесть истребителей и столько же вертолетов, чтобы решать "внезапно возникающие задачи", а основная группировка будет выведена за считанные дни, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.
"Необходимо иметь некую авиационную группу, которая будет выполнять текущие, внезапно возникающие задачи. На момент завершения операции у нас там было порядка 36 ударных самолетов. Я думаю, там могут оставить четыре-шесть ударных самолетов и примерно столько же вертолетов. Их в разные времена было 12-16", — заявил Мураховский РИА Новости в понедельник.
Кроме того, останутся система противовоздушной обороны (зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"), российский центр по примирению сторон и командный штаб группировки, отметил эксперт.
Также для контроля режима прекращения огня в зонах деэскалации может остаться батальон военной полиции — "по крайней мере, на тот период, пока будет начинаться и продолжаться политический процесс формирования нового руководства Сирии".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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