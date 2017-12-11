МИД Германии отказался комментировать вывод российских войск из Сирии

БЕРЛИН, 11 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ отказался комментировать информацию о выводе российской группировки войск из Сирии, заявил на брифинге представитель ведомства Райнер Бройль.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Мы воздержимся от оценок до тех пор, пока не уточним, что именно сказал (президент РФ Владимир) Путин и какие последствия это будет иметь на месте", — сказал Бройль, добавив, что говорить о последствиях можно будет также только после "уточнения содержания" послания российского лидера.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, как оценивает внешнеполитическое ведомство заявление Путина о победе над группировкой "Исламское государство"* в Сирии, которое прозвучало на прошлой неделе, Бройль ответил, что слова президента "нужно еще раз уточнить".

*Террористическая организация, запрещена в России

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