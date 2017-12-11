Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские летчики рассказали президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе Хмеймим в Сирии, как авиастроители посещали ее и как они помогали друг другу.

Президент пообщался с несколькими летчиками ВКС в ходе посещения российской авиабазы в Сирии. Кадры этого общения показал телеканал "Россия-24".

Президент РФ интересовался ощущениями летчиков от российской техники. "Не подводила, нормально работает?" — спросил он.

"Исправно", — ответили ему.

Президент спросил, были ли на базе представители заводов, на что получил удовлетворительный ответ. Таким же образом ему ответили на вопрос о том, помогают ли летчики авиастроителям.

"Это очень важно, чтобы они знали, как реально в боевых условиях себя ведет (техника). Одно дело на учениях и на всяких там домашних мероприятиях, а другое дело — в боевых условиях. Это имеет значение", — сказал Путин.