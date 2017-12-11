Путин сообщил, что хочет рассказать президенту Египта о беседе с Асадом

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что хочет рассказать президенту Египта о состоявшейся у него беседе с президентом Сирии Башаром Асадом.

В понедельник президент России Владимир Путин на авиабазе Хмеймим отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Также Путин провел встречу с Асадом.

"Готов подробно проинформировать о ситуации, которая сейчас на данный момент сложилась в Сирии. Я только что там был, к вам приехал как раз из Сирии и хотел бы вас подробно проинформировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом, а также о наших договоренностях с руководством Турции, Ирана по дальнейшим шагам о политическом урегулировании", — сказал Путин, открывая встречу с президентом Египта.

"Мне бы очень хотелось обсудить ситуацию, которая складываемся в регионе", — добавил президент РФ.

Путин высоко оценил развитие отношений между Москвой и Каиром.

"Мне приятно отметить, что наши экономические связи развиваются хорошими темпами. У нас много хороших проектов впереди, и атомный проект, атомная станция, строительство технологической площадки, и сельское хозяйство", — отметил глава российского государства.

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