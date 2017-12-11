События в Сирии показали, что не все и не везде решают США, заявил депутат

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. События в Сирии показали, что не все и не везде решают США, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Произошедшие события означают, что получен очень важный такой урок в мировой политике, что все-таки не все сегодня, не все и не везде могут решать и диктовать свою волю те, кто определяют бал из Вашингтона. Поэтому в этом отношении, с точки зрения восстановления более равноправного мира, международных отношений, сделано большое и важное дело", — заявил Новиков РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что российские войска выполнили ту функцию, которая была возложена на них руководством страны в соответствии с обращением и просьбой законно избранного сирийского президента.

"Террористические группировки разгромлены, и никакого смысла задерживаться с отправлением войск наших на территории Сирии нет, поэтому решение принято совершенно логично. Если наши офицеры и солдаты встретят Новый год дома, это будет во всех смыслах правильно, тем более, что, подчеркиваю, поставленные задачи решены", — отметил парламентарий.

"В Сирии, конечно, нельзя говорить о полном восстановлении мира. Предстоит еще долгий процесс урегулирования ситуации, но законно избранная власть себя теперь чувствует уверенно, и переговорный процесс может пройти и в более нормальным режиме", — заключил депутат.