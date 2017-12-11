К разминированию Сирии могут подключиться и другие страны, считает сенатор

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После вывода российских ВКС из Сирии на первый план выходит процесс разминирования территории САР; участие в нем, помимо российских инженерных войск, могут принять и другие страны, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны (входящие в) ООН", — сказал Бондарев.

Он также отметил, что особая ответственность ложится сейчас на сирийских пограничников, которые должны предотвратить "возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств", на сирийскую полицию.

"А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавним, исключать нельзя", — заявил сенатор.