К разминированию Сирии могут подключиться и другие страны, считает сенатор

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После вывода российских ВКС из Сирии на первый план выходит процесс разминирования территории САР; участие в нем, помимо российских инженерных войск, могут принять и другие страны, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он также отметил, что особая ответственность ложится сейчас на сирийских пограничников, которые должны предотвратить "возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств", на сирийскую полицию.
"А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавним, исключать нельзя", — заявил сенатор.
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