Косачев прокомментировал решение Путина о выводе войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Успех России и властей Сирии в разгроме террористической группировки ИГ* имеет важнейшее значение для мира, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Решение верховного главнокомандующего, объявленное сегодня в Хмеймиме, – важнейшее событие не только для этой страны, и даже не только для ближневосточного региона. Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию", — написал сенатор в Facebook.

Поэтому, по его словам, успешное завершение совместной российско-сирийской военной операции по разгрому основных сил ИГ* трудно переоценить.

Он отметил, что "сегодня у российско-сирийского успеха, как обычно, враз объявилось множество "отцов". Он напомнил, что 5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России.

"А на днях министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, мол, "присвоила" себе победу над ИГ* в Сирии", — добавил он.

"Вся эта геополитическая ревность Запада вполне объяснима и прекрасно знакома нам по тематике Второй мировой войны. И все это ни в коей мере не умаляет самого факта, что сегодня Россия победила. И эту победу никто у нее не отнимет", — заключил Косачев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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