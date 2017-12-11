В Сирии удалось нанести поражение ИГ*, заявил Путин

ХМЕЙМИМ, 11 дек — РИА Новости. Угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок — "Исламскому государству"*, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Путин встретился с Асадом в понедельник на пункте базирования ВКС РФ в Хмеймиме. "Как и обещал, я приехал", — сказал он, открывая встречу.

"Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок — ИГ*, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира", — отметил президент РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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