Озеров: для вывода контингента из САР отзыв разрешения Совфеда не требуется

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В связи с выводом российского воинского контингента из Сирии Совет Федерации не должен отзывать свое разрешение президенту РФ на использование в САР российских вооруженных сил, заявил РИА Новости бывший председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности сенатор Виктор Озеров.

"Согласно Конституции и действующему законодательству, Совет Федерации только дает разрешение на использование ВС РФ за рубежом, для вывода ВС отзыва разрешения не требуется", — сказал он.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

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