Россия не отступит в борьбе с терроризмом, заявил Путин

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Россия не отступит в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил российский лидер, страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом.

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", — сказал Путин, выступая перед военными на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению враждующих сторон.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>