ВКС России блестяще выполнили свою задачу в Сирии, заявил Путин

ХМЕЙМИМ, 11 дек – РИА Новости. Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, заявил президент России Владимир Путин, выступая в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме.

"Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, — в целом решена, решена блестяще. Поздравляю вас", — заявил Путин.

По его словам, наши Вооруженные силы, предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.

"Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата", — подчеркнул Путин.

"Мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм. Убежден, вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать национальные интересы страны и ее граждан", — отметил он.