В Женеве началась третья неделя переговоров по Сирии

ЖЕНЕВА, 11 дек — РИА Новости. Третья неделя восьмого раунда межсирийских переговоров началась в Женеве — после недельного отсутствия на встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ранее прибыла делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари.

Восьмой раунд станет самым длинным за всю историю межсирийских переговоров. Он стартовал 28 ноября и, как ожидается, продлится до 15 декабря. Середина раунда прошла без участия правительственной делегации. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. Представители же оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

Основная дискуссия до 15 декабря, как ожидается, будет вестись вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам вначале раунда. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года из него были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе "Женевы-8".

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов.

Спецпосланник выразил надежду, что делегация правительства Сирии серьезно отнесется к обсуждению проблемы конституции и выборов в САР.

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